Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався під Чугуєвом, збитки наразі підраховують.

Росіяни прицільно вдарили по ангару із зерном під Чугуєвом на Харківщині, внаслідок пожежі згоріли всі запаси, а це тони збіжжя.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов. "Знову знищують зерно - під Чугуєвом росіяни прицільно вдарили по ангару. В масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці", - написав він у Facebook.

З посиланням на вибухотехніків Болвінов повідомив, що ворог наніс удар із ЗРК С-300.

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"Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований", - зазначив він.

Окупанти знищують українське зерно

З перших днів війни Росія намагається знищувати українські врожаї, не давати можливості реалізовувати продовольчі ініціативи. Відомо про численні удари по портовій інфраструктурі, що забезпечує роботу продовольчих коридорів, а також по складській.

Зокрема 14 жовтня РФ атакувала Одеський морський торговельний порт, який є одним з найбільших морських портів нашої країни. Унаслідок удару було пошкоджено цивільні судна інших країн. Зокрема, пошкоджень зазнало судно під прапором Палау OPTIMA.

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