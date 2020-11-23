Подорожчанню готових молочних продуктів сприятимуть дефіцит сировини та дорожнеча кормів для тварин.

Молочна продукція в Україні з початку наступного року може подорожчати на 2,5-5%, повідомляє асоціація виробників молока.

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Згідно з повідомленням, прибутковість виробництва молока в жовтні 2020 року стала найнижчою за останні п'ять років, що пов'язано з подорожчанням кормів через нижчий урожай кукурудзи.

"Затяжний дефіцит молока-сировини через значне скорочення поголів'я корів, а також тиск від ажіотажного зростання цін на кормові інгредієнти будуть підігрівати ціни на сировину. А значить, і ціни на готову молочну продукцію можуть зрости на 2,5-5% залежно від продуктової категорії вже з 1 січня 2021 року", - повідомляють експерти.

У зв'язку з тим, що господарствам не вдалося заготовити достатню кількість кормів, значна частина ферм буде змушена зменшувати поголів'я або взагалі виходити з бізнесу.

"Протягом всього 2020 року Україна щомісяця втрачала від 1000 до 1500 корів", - наголошується в повідомленні.

В Асоціації підкреслюють, що ситуацію в молочній галузі погіршує рішення уряду і Верховної Ради скоротити бюджет державної підтримки для сільгоспвиробників – після першого читання проекту держбюджету на 2021 рік обсяг допомоги був скорочений до 4,5 мільярда гривень з 8,2 мільярда гривень.

Що цьому передувало

За підсумками 2019 року виробництво молока скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності України впало нижче 10 мільйонів тонн - до 9,68 мільйона тонн.

Згідно з прогнозом Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", виробництво молока в Україні до 2030 року може скоротитися до 8,8 мільйона тонн.

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Автор: Ганна Нагорна