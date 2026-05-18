Розкіш у кожній деталі: BMW представила елегантне купе з потужним двигуном (фото)

Під капотом цієї моделі розташований потужний двигун V8.

Компанія BMW представила на італійській виставці Concorso d'Eleganza Villa d'Este концепт Vision BMW Alpina. Про це повідомляє BMW Group.

Його позиціонують як унікальний дизайнерський прототип, який демонструє майбутній напрямок бренду у стилі та технологіях.

Це дизайнерське дослідження, яке не створене для серійного виробництва. Водночас його ключові елементи – дизайн, матеріали та відчуття від керування – знайдуть відображення в майбутніх моделях BMW Alpina, заявляють у компанії.

Концепт є великим чотиримісним купе довжиною 5200 мм. У компанії розповіли, що автомобіль отримав потужний двигун V8, проте його технічні характеристики поки не розкриваються.

Як можна бачити, у дизайні Vision BMW Alpina використано традиційні елементи Alpina, зокрема декоративні смуги, 20-спицеві колісні диски та чотири еліптичні вихлопні патрубки.

На відміну від "безкомпромісних" моделей підрозділу BMW M, новий концепт орієнтований на три ключові принципи Alpina: швидкість, максимальний комфорт і вишуканість.

Автомобіль має низьку посадку, довгий капот і плавну лінію даху, яка переходить у корму. Модель має "монументальний" дизайн і відсилає до класичних спортивних купе бренду минулого століття.

Дизайн кузова виконано у стриманій стилістиці, що виключає надмірну агресивність. Передня частина отримала переосмислену закриту решітку радіатора з фірмовими "ніздрями", яка відсилає до історичного образу "акулячого носа".

Шеф-дизайнер BMW Group Адріан ван Хойдонк підкреслив, що роль компанії як "нових хранителів" полягає у збереженні автентичності бренду та її адаптації до сучасного контексту.

Інтер'єр концепту поєднує мінімалістичний підхід із надмірною розкішшю. Майже всі елементи керування інтегровані в сенсорні дисплеї, завдяки чому передня панель виглядає максимально чистою.

Для оздоблення використано натуральну шкіру від постачальників з альпійського регіону та кришталеві вставки. Особливою деталлю задньої частини салону стали кришталеві келихи, що автоматично висуваються з центральної консолі поруч зі скляною пляшкою для води.

Довідка УНІАН. У 2022 році BMW Group оголосила про придбання бренду Alpina. 1 січня 2026 року BMW Alpina була запущена як окремий ексклюзивний бренд у складі BMW Group, з акцентом на поєднання високої продуктивності, комфорту при русі, індивідуальних опцій та спеціальних матеріалів.

