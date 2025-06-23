Спочатку Маск обіцяв запустити сервіс у 2020 році.

В американському Остіні, штат Техас, почалися випробування невеликого парку автономних таксі Tesla Robotaxi. Мільярдер Ілон Маск обіцяє розширити цей сервіс, якщо демонстрація в місті пройде успішно, пише Fortune.

Зазначається, що спочатку Маск обіцяв, що запуск Tesla Robotaxi відбудеться у 2020 році. Проте запуск сервісу регулярно переносили.

22 червня Маск на своїй сторінці в соцмережі X повідомив, що цього дня почався запуск перших автономних таксі Tesla Robotaxi в Остіні. Він поділився, що вартість поїздки є фіксованою і становить 4,20 долара.

Відео дня

У виданні підкреслили, що тестування сервісу почалося досить скромно. Компанія Tesla віддалено контролює свої безпілотні автомобілі і садить людину на пасажирське сидіння на випадок виникнення проблем.

Загалом у пілотній програмі беруть участь близько 10 або 12 автомобілів Tesla Robotaxi. Вони підбирають пасажирів тільки в обмеженій географічній зоні.

Маск стверджує, що безпілотні таксі працюють на поліпшеній версії системи автономного водіння Full Self-Driving. Він запевнив, що всі Tesla Robotaxi будуть безпечними.

Однією з особливостей сервісу, за словами Маска, стане можливість перетворити будь-який автомобіль Tesla на автономне таксі, отримуючи пасивний дохід. Він розповів, що це стане можливо після майбутнього оновлення програмного забезпечення.

"Замість того, щоб ваша машина простоювала на парковці, вона могла б приносити гроші", - поділився Маск.

За словами мільярдера, вже до кінця наступного року в США будуть сотні тисяч, якщо не більше мільйона безпілотних таксі Tesla Robotaxi. Проте аналітики сумніваються в тому, що сервіс буде значно розширено найближчим часом.

Зокрема, аналітик CFRA Гарретт Нельсон у розмові з журналістами наголосив, що всього 10-12 автомобілів може виявитися недостатньо навіть для початкового етапу тестування.

"Маск поводиться як зазвичай - обіцяє занадто багато. Коли будь-який житель Остіна зможе завантажити застосунок і скористатися роботаксі, це буде успіхом, але я не думаю, що це станеться до 2028 року", - сказав журналістам Сет Голдштейн із Morningstar.

Зазначимо, що наразі пасажирів доставляють виключно електрокросовери Tesla Model Y, а не прототип Cybercab, який був представлений у 2024 році. Під час презентації концепт-кара Маск обіцяв, що саме ця модель буде використовуватися в сервісі Robotaxi.

Учені вчать безпілотні автомобілі "діяти етично"

У США вчені та філософи розробили нову техніку, яка дасть змогу безпілотним автомобілям краще ухвалювати складні рішення на дорозі. Дослідники з Університету Північної Кароліни підтвердили її ефективність у вирішенні етичних питань.

Загалом до дослідження залучили 274 фахівців із філософії. Вони допоможуть автомобілям з автопілотом швидше й ефективніше ухвалювати рішення, звертаючи увагу на різні чинники.

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