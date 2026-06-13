Білий ромб на синьому тлі: що вимагає від водія новий дорожній знак

Дорожній знак у вигляді білого ромбу на синьому тлі часто зустрічається на дорогах деяких країн в Європейському Союзі. Він вказує, що певна смуга руху призначена лише для окремих категорій транспортних засобів або автомобілів із кількома пасажирами, пише ТСН.
Знак з ромбом активно використовують в країнах Західної Європи, зокрема у Франції та Іспанії, на автомагістралях, багатосмугових дорогах та на в’їздах до великих міст. Його метою є зменшення заторів й заохочення спільного використання автомобілів.
Під знак із ромбом на синьому тлі можуть вільно проїжджати:
- автобуси громадського транспорту;
- таксі;
- транспорт екстрених служб;
- автомобілі, у яких перебувають двоє або більше людей;
- електромобілі (у деяких країнах).
Знак спільного використання дороги допомагає зменшити трафік на автомагістралях. Машині, в якій знаходиться лише водій і яка не підпадає під дозволену категорію, заїжджати на смугу під знак ромб не можна.
За порушення знаку стягується штраф у розмірі 135 євро у Франції, де він з'явився вперше у 2020 році. Для Іспанії стягнення становить майже 200 євро. Порушення керування автівкою під знак спільного використання дороги фіксують автоматичні камери, які визначають кількість людей в салоні машини.
В Україні дорожній знак з білим ромбом на синьому тлі не включено до правил дорожнього руху.
Дорожні знаки в Україні – головні новини
Восени минулого року в Україні оновили питання для теоретичного іспиту на водійське посвідчення. Тестові запитання тепер більше відповідають актуальним ПДР. Зокрема, оновлення торкнулися дорожніх знаків і дорожньої розмітки.
Теоретична частина екзамену на посвідчення складається з 20 запитань. Можна припуститися не більше двох помилок. В іншому разі іспит провалено.