З 12 вересня оновлено деякі тестові запитання, які тепер більше відповідають актуальним ПДР.

В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що вже з 12 вересня оновлено деякі тестові питання, які тепер більше відповідають актуальним правилам дорожнього руху. Зокрема, оновлення торкнулися дорожніх знаків і дорожньої розмітки, основ безпечного водіння та інших положень.

У ДСЦ МВС поділилися, що в розділі 33 "Дорожні знаки" оновлено запитання №206 ("Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації ДТП?") та №207 ("Зображений дорожній знак попереджає водіїв про...").

Також у розділі 34 "Дорожня розмітка" приведено у відповідність до постанови Кабміну №364 від 1 квітня 2025 року низку тестових завдань:

запитання №9: "Даною дорожньою розміткою у вигляді літери "А" позначають:";

запитання №10: "Цією лінією дорожньої розмітки позначають:";

запитання №13: "Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися смугою, позначеною розміткою "А", на яку поширюється дія дорожнього знака, розташованого праворуч від дороги?".

Ще однією зміною стало те, що тепер у розділі 35 "Основи безпечного водіння" міститься оновлене запитання №87 ("Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на:").

"Таким чином, тестові питання постійно вдосконалюються, щоб бути максимально точними, зрозумілими та корисними для майбутніх водіїв", - ідеться в повідомленні.

У ДСЦ МВС нагадали, що теоретичний іспит містить 20 тестових запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин, щоб дати відповіді на всі запитання.

Під час теоретичного іспиту можна припуститися не більше двох помилок, якщо більше - тест не складено. Питання розподіляються за таким принципом:

10 запитань - з правил дорожнього руху;

4 запитання - з основ безпеки руху;

4 запитання - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;

2 запитання - з надання першої домедичної допомоги.

Що важливо знати для отримання водійських прав у 2025 році

Раніше УНІАН розібрався, що потрібно знати кандидатам у водії у 2025 році. Ми пояснили, як скласти теоретичну та практичну частини іспиту.

Нагадаємо, що теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення складається виключно українською мовою. Квитки формуються на комп'ютері автоматично у випадковому порядку на основі тестових запитань.

Теоретичний іспит складається з 20 запитань. Можна припуститися не більше двох помилок. В іншому разі іспит провалено.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Проте наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів. Також кандидати у водії можуть пройти теоретичний курс підготовки в автошколі або освоїти його самостійно.

До практики перейти можна тільки склавши теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. На це дається 6 місяців, після чого результати теоретичного іспиту обнуляються.

Крім того, складання практичного іспиту з водіння фіксують на відео. Проводиться фіксація всіх дій екзаменатора і кандидата у водії, а також обстановка на дорозі. Таке відео може використовуватися як доказ для оскарження результату або вирішення спірної ситуації.

