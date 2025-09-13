В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Зазначається, що вже з 12 вересня оновлено деякі тестові питання, які тепер більше відповідають актуальним правилам дорожнього руху. Зокрема, оновлення торкнулися дорожніх знаків і дорожньої розмітки, основ безпечного водіння та інших положень.
У ДСЦ МВС поділилися, що в розділі 33 "Дорожні знаки" оновлено запитання №206 ("Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації ДТП?") та №207 ("Зображений дорожній знак попереджає водіїв про...").
Також у розділі 34 "Дорожня розмітка" приведено у відповідність до постанови Кабміну №364 від 1 квітня 2025 року низку тестових завдань:
- запитання №9: "Даною дорожньою розміткою у вигляді літери "А" позначають:";
- запитання №10: "Цією лінією дорожньої розмітки позначають:";
- запитання №13: "Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися смугою, позначеною розміткою "А", на яку поширюється дія дорожнього знака, розташованого праворуч від дороги?".
Ще однією зміною стало те, що тепер у розділі 35 "Основи безпечного водіння" міститься оновлене запитання №87 ("Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на:").
"Таким чином, тестові питання постійно вдосконалюються, щоб бути максимально точними, зрозумілими та корисними для майбутніх водіїв", - ідеться в повідомленні.
У ДСЦ МВС нагадали, що теоретичний іспит містить 20 тестових запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин, щоб дати відповіді на всі запитання.
Під час теоретичного іспиту можна припуститися не більше двох помилок, якщо більше - тест не складено. Питання розподіляються за таким принципом:
- 10 запитань - з правил дорожнього руху;
- 4 запитання - з основ безпеки руху;
- 4 запитання - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;
- 2 запитання - з надання першої домедичної допомоги.
Що важливо знати для отримання водійських прав у 2025 році
Раніше УНІАН розібрався, що потрібно знати кандидатам у водії у 2025 році. Ми пояснили, як скласти теоретичну та практичну частини іспиту.
Нагадаємо, що теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення складається виключно українською мовою. Квитки формуються на комп'ютері автоматично у випадковому порядку на основі тестових запитань.
Теоретичний іспит складається з 20 запитань. Можна припуститися не більше двох помилок. В іншому разі іспит провалено.
Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Проте наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів. Також кандидати у водії можуть пройти теоретичний курс підготовки в автошколі або освоїти його самостійно.
До практики перейти можна тільки склавши теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. На це дається 6 місяців, після чого результати теоретичного іспиту обнуляються.
Крім того, складання практичного іспиту з водіння фіксують на відео. Проводиться фіксація всіх дій екзаменатора і кандидата у водії, а також обстановка на дорозі. Таке відео може використовуватися як доказ для оскарження результату або вирішення спірної ситуації.