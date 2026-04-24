Водіїв самокатів покарати за порушення неможливо: адвокат розкрив причини

Насамперед потрібно вносити зміни до законодавства.

Існують законодавчі прогалини, які не дозволяють ефективно реагувати на порушення, скоєні водіями самокатів, та притягати їх до відповідальності.

Про це в етері Київ 24 сказав Микола Ільчук, експерт з адвокації кампанії "За безпечні дороги". Він зауважив, що згідно з чиним законодавством, не можна сказати, що особа, яка керує самокатом є водієм.

"Станом на сьогодні це просто особа, яка не має якогось статусу. І згідно з Правилами дорожнього руху, не можна однозначно сказати, ким саме ця особа є", - сказав Ільчук.

Він нагадав, що у 2023 році до законодавства було внесено зміни, згідно з якими самокати визнали транспортними засобами. Тобто їх прирівняли до інших засобів пересування на вулицях.

"На жаль, щодо осіб, які ними керують, змін досі внесено не було. Відповідно, є певні законодавчі прогалини, які не дозволяють ефективно реагувати на можливі порушення, які вони скоюють, притягати їх до відповідальності. І взагалі майже будь-що з ними зробити є досить проблематично. Аж до того моменту, доки не станеться якась прикра ситуація", - наголосив експерт.

Що робити з самокатами

На запитання, що потрібно зробити, аби врегулювати ситуацію з самокатами, Ільчук зазначив, що потрібні законодавчі зміни. За його словами, в парламенті вже майже 6 років є законопроєкт, у разі ухвалення якого буде "майже повністю внормовано цю ситуацію". Його ухвалення дозволить зайнятися змінами до Правил дорожнього руху.

"Якщо у Правилах дорожнього руху взагалі нічого не сказано про самокати, не вказано їхніх прав та обов'язків, відповідно, досить важко щось забороняти або щось розширювати. Потрібно спершу їх внести до законодавства", - зауважив він.

Після, каже експерт, можна буде починати дискусії про те, чи давати водіям самокатів такі ж права як велосипедистам, чи "виганяти" їх виключно на проїзну частину.

"Самокатникам навіть зараз не можна сказати: "Дотримуйся Правил дорожнього руху", тому що для самокатників їх зараз просто нема", - сказав Ільчук.

Самокати у законодавстві

Як повідомлялося, раніше нардепи підготували законопроєкт, який мав би врегулювати використання персонального електротранспорту в Україні.

Документ визнає електросамокати, моноколеса та сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами та вводить окремий дорожній знак.

Вас також можуть зацікавити новини: