BYD представила нову версію популярного в Україні кросовера з запасом ходу 1845 км

Компанія BYD офіційно презентувала кросовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного року. Про це повідомляє CarNewsChina.

Автомобіль зберіг фірмову дизайнерську концепцію бренду. В інтер'єрі акцент зроблено на комфорті пасажирів.

Завдяки гібридній технології DM п’ятого покоління автомобіль здатен проїхати до 310 км виключно на електротязі. При низькому заряді батареї витрата пального становить лише 3,3 літра на 100 км, а сумарний запас ходу з повним баком і повністю зарядженим акумулятором сягає 1845 км.

Новий автомобіль отримав інтелектуальну систему керування амортизацією DiSus-C, здатну заздалегідь аналізувати стан дорожнього покриття. Система може завчасно розпізнавати дорожні нерівності – зокрема люки та лежачих поліцейських – і в режимі реального часу регулювати коефіцієнт амортизації підвіски.

Для підвищення безпеки модель оснастили системою стабілізації у разі розриву шини на високій швидкості. Вона реагує за мілісекунди та допомагає зберегти керованість автомобіля навіть при пошкодженні колеса на швидкості до 140 км/год.

У Китаї вартість автомобіля залежно від комплектації становить від 129 900 до 159 900 юанів (від 19,1 до 23,5 тисячі доларів).

Автомобільний ринок України – останні новини

Нагадаємо, упродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкові автомобілі з Китаю. Порівняно з квітнем 2025 року попит на такі авто зменшився на 0,3%.

Серед нових автомобілів з Китаю лідером продажів став саме BYD Sealion 06. Українці цінують автомобіль за баланс ціни та технологічності, універсальність, непогану надійність (як для китайських авто) та економічність.

Повідомлялося також, що минулого місяця українці придбали 3,9 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Лідерство у цьому сегменті надійно утримує кросовер Ford Escape. Також дуже популярними залишаються електрокари Tesla.

