США внесли BYD, Baidu, Alibaba та інших китайських техногігантів до 'чорного списку'

У Вашингтоні вважають, що ці компанії допомагають китайським військовим.

США розширили свій "чорний список" компаній, які допомагають збройним силам Китаю, що може посилити напруженість у відносинах між країнами. До переліку включили гіганта електронної комерції Alibaba, пошукову систему Baidu, а також автовиробників BYD і Nio

Агентство Reuters пише, що в немилість також потрапили біотехнологічна компанія WuXi AppTec, компанія RoboSense Technology Co Ltd, що займається робототехнікою на базі штучного інтелекту, та Unitree – провідний китайський виробник гуманоїдних і чотириногих роботів. 1 червня американський виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia оголосив про намір співпрацювати з Unitree у створенні роботів для дослідників.

Alibaba заявила, що для її включення до списку "немає жодних підстав".

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"Alibaba не китайська військова компанія і не бере участі в будь-якій стратегії військово-цивільного злиття. Ми вживемо всіх доступних юридичних заходів проти спроб спотворити репутацію нашої компанії", – ідеться в заяві.

WuXi AppTec відповіла, що її включення до списку було "неправильним", і заявила, що "вживе негайних заходів, щоб оскаржити та виправити це помилкове позначення".

Baidu "категорично" відкинула своє включення до списку і в заяві для Reuters зазначила:

Припущення про те, що Baidu - військова компанія, повністю позбавлене підстав. Ми без вагань скористаємося всіма доступними нам можливостями, щоб домогтися виключення компанії зі списку.

BYD, CXMT, YMTC, RoboSense, Unitree, BOE Technology Group, Tianma Microelectronics і TP-Link Technologies не надали коментарів.

Пентагон також включив до списку виробника телекомунікаційного обладнання Baicells, щодо якого минулого року проводилося розслідування ФБР та Міністерства торгівлі.

Реакція Пекіна на рішення США

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін виступає проти "дискримінаційних списків з метою переслідування китайських компаній" і що його компанії дотримуються місцевих законів та нормативних актів.

"США повинні припинити цю помилкову практику і створити справедливі, чесні та недискримінаційні умови для китайських компаній", – заявив представник посольства.

Хоча цей список формально не накладає санкцій на китайські компанії, відповідно до нещодавнього закону США Міністерству оборони з кінця цього місяця буде заборонено укладати прямі контракти з компаніями зі списку, а з 2027 року – купувати їхні продукти або послуги через третіх осіб. Ці заходи можуть спричинити суттєві витрати для китайських компаній та їхніх партнерів.

Відносини США і Китаю – останні новини

Відносини Вашингтона і Пекіна завжди були непростими, але після повернення Дональда Трампа в Білий дім погіршилися. Нинішній американський лідер своїми діями розпалив торговельну війну, яка призвела до непоправних економічних наслідків.

В рамках одного з останніх кроків США ввели санкції проти трьох китайських комерційних супутникових компаній. Вашингтон звинувачує їх у наданні Ірану розвідувальної інформації, яка нібито використовувалася для планування атак на американські військові об'єкти на Близькому Сході. Державний департамент США зазначив, що під обмеження потрапили чотири структури, серед яких три китайські організації.

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