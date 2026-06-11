Популярний автовиробник відкликає понад півмільйона позашляховиків

Проблема стосується хромованого покриття центральної консолі в деяких Ford Expedition.

Компанія Ford відкликає 548 463 автомобілі у США через несправність центральної консолі. Про це з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомляє Reuters.

Під удар потрапили окремі позашляховики Ford Expedition 2018–2024 років. Проблема полягає у хромованому покритті центральної консолі, яке з часом може почати пузиритися та відшаровуватися. У результаті цього можуть з’являтися гострі краї, що становлять потенційну небезпеку. Як зазначає регулятор, пасажири, які контактують із такими ділянками, ризикують отримати травми.

За даними NHTSA, цей елемент міг бути виготовлений із відхиленням від технічних вимог Ford, тобто з параметрами, які не відповідали встановленим специфікаціям.

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Для усунення несправності дилерські центри проведуть перевірку центральних консолей і, у разі потреби, замінять їх безкоштовно.

Ford Motor Company – останні новини

Це не перша проблема, яка виникає з машинами Ford за останній час. Нещодавно компанія оголосила про відкликання 419 967 машин у США через дефект ременів безпеки. Йдеться про можливі проблеми з їхнім механізмом: ремені можуть некоректно втягуватися або витягуватися, що знижує їхню ефективність і не дозволяє належним чином фіксувати пасажира.

Відкликання охоплює окремі автомобілі Ford Expedition та Lincoln Navigator 2018–2022 років випуску. Останній також належить до сегмента позашляховиків, причому позиціонується як преміальна машина (сам бренд Lincoln входить до складу Ford Motor Company).

Ще раніше стало відомо про відкликання 254 640 кросоверів і позашляховиків марки Ford у США. До переліку потрапили моделі Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator та Ford Explorer. Причиною відкликання стали несправності програмного забезпечення.

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