Ford відкликає чверть мільйона популярних моделей: в чому причина

Під відкликання потрапляють такі моделі, як Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator та Ford Explorer.

Ford Motor відкликає 254 640 кросоверів і позашляховиків у США. Про це повідомило Reuters з посиланням на дані Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Сполучених Штатів.

Відкликання пов’язане з проблемами програмного забезпечення. Через них може пропадати зображення з камери заднього виду та відмовляти частина опцій допомоги водієві, зокрема система запобігання зіткненням, система утримання смуги руху та система моніторингу сліпих зон.

Під відкликання потрапляють такі популярні моделі, як Ford Explorer, Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus та Lincoln Aviator (Lincoln належить Ford Motor Company). Повідомляється, що оновлення програмного забезпечення здійснюватиметься дилером або компанією-виробником через бездротове оновлення.

Відео дня

Зазначимо, що автомобілі Ford користуються дуже великою популярністю в Україні, особливо на вторинному ринку. Українці цінують їх завдяки надійності та економічності. Особливо затребуваними є моделі Focus, Fiesta, Mondeo, Escape та Edge.

Автомобілі Ford - інші новини

Раніше компанія Ford остаточно зупинила випуск моделі Focus, яка була однією з найпопулярніших легкових автомобілів в історії бренду.

Про припинення виробництва сімейного хетчбека було оголошено у 2022 році. Компанія пояснила це прагненням швидше перевести свою європейську модельну лінійку на електромобілі.

Фактично модель Focus замінили електричними Explorer та Capri, побудованими на платформі MEB від Volkswagen Group.

Нагадаємо, на думку механіка Пола Лукаса, старий Ford Focus Mk1 є одним із найнадійніших уживаних автомобілів у світі. Фахівець розповів, що придбав цей автомобіль близько 15 років тому, і він досі справно експлуатується.

