Як серед нових, так і серед вживаних найбільш популярними виявились моделі Renault.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 4305 автомобілів з дизельними двигунами – це на 27% менше, ніж роком раніше. Такі дані наводять фахівці спеціалізованого порталу УкрАвтопром.

З цієї кількості 903 одиниці виявились новими машинами, тоді як 3402 – вживаними, ввезеними з-за кордону. Як серед нових, так і серед вживаних найбільш популярними виявились моделі Renault.

ТОП-5 моделей нових дизельних легкових авто:

Відео дня

Renault Duster – 144 одиниці;

Toyota Land Cruiser Prado – 129;

Toyota Hilux – 66;

Peugeot Landtrek – 62;

Škoda Kodiaq – 41.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Mégane – 272 одиниці;

Škoda Octavia – 243;

Nissan Qashqai – 229;

Volkswagen Passat – 204;

Volkswagen Golf – 115.

Новини автомобільного ринку

Раніше УНІАН писав, що продажі Tesla в Європі обвалились майже на 50%. Однією з причин цього стало те, що компанія Маска переходить на нові виробничі лінії для компактного електричного кросовера Model Y. Останній є найпопулярнішою моделлю відомого виробника.

На продажах негативно позначились і "‎суперечливі"‎ політичні заяви Ілона Маска, які стосувались, зокрема, деяких європейських лідерів.

Також повідомлялось, що в Німеччині (найкрупніший ринок ЄС) найбільшим попитом у січні користувались автомобілі Volkswagen. Найпопулярнішою моделлю доволі передбачувано виявився Golf. Також до десятки увійшли такі моделі як Seat Leon, Volkswagen Passat, Mercedes GLC та Volvo XC60.

Вас також можуть зацікавити новини: