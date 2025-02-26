У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 4305 автомобілів з дизельними двигунами – це на 27% менше, ніж роком раніше. Такі дані наводять фахівці спеціалізованого порталу УкрАвтопром.
З цієї кількості 903 одиниці виявились новими машинами, тоді як 3402 – вживаними, ввезеними з-за кордону. Як серед нових, так і серед вживаних найбільш популярними виявились моделі Renault.
ТОП-5 моделей нових дизельних легкових авто:
- Renault Duster – 144 одиниці;
- Toyota Land Cruiser Prado – 129;
- Toyota Hilux – 66;
- Peugeot Landtrek – 62;
- Škoda Kodiaq – 41.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Mégane – 272 одиниці;
- Škoda Octavia – 243;
- Nissan Qashqai – 229;
- Volkswagen Passat – 204;
- Volkswagen Golf – 115.
Новини автомобільного ринку
Раніше УНІАН писав, що продажі Tesla в Європі обвалились майже на 50%. Однією з причин цього стало те, що компанія Маска переходить на нові виробничі лінії для компактного електричного кросовера Model Y. Останній є найпопулярнішою моделлю відомого виробника.
На продажах негативно позначились і "суперечливі" політичні заяви Ілона Маска, які стосувались, зокрема, деяких європейських лідерів.
Також повідомлялось, що в Німеччині (найкрупніший ринок ЄС) найбільшим попитом у січні користувались автомобілі Volkswagen. Найпопулярнішою моделлю доволі передбачувано виявився Golf. Також до десятки увійшли такі моделі як Seat Leon, Volkswagen Passat, Mercedes GLC та Volvo XC60.