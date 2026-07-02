Розмітають, як гарячі пиріжки: названо автомобільні бестселери в Україні

Упродовж січня–червня 2026 року в Україні продали близько 33 тисяч нових легкових авто – порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 0,5%.Такі дані наводить "УкрАвтопром".
Лідером українського авторинку залишається японська Toyota. За підсумками першого півріччя її продажі зросли на 6%. Друга та третя позиції дісталися "європейцям" – їх посіли Renault та Škoda.
Серед китайських марок найбільшим попитом користується BYD, проте за підсумками першого півріччя він посів лише п’яте місце, значно поступившись лідерам.
Із преміальних марок найпопулярнішим виявилася BMW, а серед окремих моделей бестселером півріччя став компактний кросовер Renault Duster. Серед його головних переваг називають доступну ціну – придбати автомобіль у нашій країні можна за 943 500 гривень.
ТОП-10 брендів українського ринку нових автомобілів:
- Toyota – 4852 авто (+6%);
- Renault – 3048 (+5%);
- Škoda – 2791 (+9%);
- Volkswagen – 2403 (-10%);
- BYD – 1918 (+8%);
- Hyundai – 1891 (+26%);
- BMW – 1785 (-7%);
- Mazda – 1434 (+49%);
- Nissan – 1269 (+11%);
- Suzuki – 1050 (-27%).
Авторинок України – що останні новини
Найпопулярнішим сегментом українського ринку нових легкових авто залишаються кросовери. Як нещодавно стало відомо, у поточному році вони охопили близько 80% продажів. Серед міні-SUV найбільшим попитом користувалася Toyota Yaris Cross, тоді як серед повнорозмірних найпопулярнішим виявився Volkswagen Touareg.
Повідомлялося також, що у травні український автопарк поповнили близько 4,6 тис. імпортованих уживаних легкових авто віком до п’яти років. Найбільшу частку в цьому сегменті становили моделі з бензиновими двигунами.