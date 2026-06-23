Ці свіжопригнані авто розмітають, як гарячі пиріжки: яка модель на першій позиції

Серед імпортованих вживаних авто віком до п’яти років найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y.

В травні українці придбали майже 4,6 тисячі імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Портал нагадує, що упродовж травня український автопарк поповнився 18 тисячами легкових автомобілів із пробігом. Таким чином, кожен четвертий автомобіль серед цього обсягу був віком до п’яти років.

Домінуючу позицію в сегменті свіжопригнаних легковиків посіли бензинові моделі – на них припало 50% усіх реєстрацій. Інші типи силових установок розподілилися таким чином: електромобілі охопили 25% сегмента, гібриди – 19%, дизельні моделі – 5%, а авто з ГБО – лише 1%.

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Найпопулярнішими серед вживаних авто віком до п’яти років виявилися:

Tesla Model Y – 250 од. Nissan Rogue – 228 од. Volkswagen Tiguan – 207 од. Mazda CX-5 – 192 од. Ford Escape – 154 од. Tesla Model 3 – 135 од. Audi Q5 – 115 од. BMW X5 – 92 од. Kia Niro – 90 од. Hyundai Ioniq 5 – 80 од.

Таким чином, до списку лідерів потрапили майже виключно кросовери, які українці цінують за універсальність, практичність та адаптацію до складних дорожніх умов.

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У травні автопарк України поповнився 2 652 електромобілями (BEV). На ринку нових електрокарів особливою популярністю користувалися авто з Китаю. Щодо ввезених з-за кордону вживаних електромобілів, то українці найчастіше обирали перевірені моделі Tesla, а також доступний Nissan Leaf.

Повідомлялося також, що протягом травня в Україні було зареєстровано близько 3,8 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з США. Найбільшим попитом серед них традиційно користувалися моделі з бензиновими ДВЗ.

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