Низька ціна та дешеве обслуговування: названо найпопулярніший автомобіль у Європі

Цей автомобіль зіткнувся з жорсткою конкуренцією серед європейських брендів.

За період з початку 2026 року по травень найпопулярнішим новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Про це повідомляє Focus2Move.

Попри падіння продажів на 3,6%, автомобіль охопив 1,8% ринку. Це доволі хороший показник з урахуванням жорсткої конкуренції серед європейських брендів.

Найчастіше Renault Clio обирають за бюджетну ціну та дешеве обслуговування. Також варто відзначити комфортність автомобіля та його пристосованість до міських дорожніх умов.

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Одразу за французькою моделлю йде компактний кросовер Volkswagen T-Roc, який цінують за практичність. На третьому місці опинилася Dacia Sandero, яка для багатьох європейців стала синонімом слова "надійність".

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у Європі:

Renault Clio (-3,6%); Volkswagen T-Roc (+4,7%); Dacia Sandero (-20,2%); Volkswagen Golf (-6,8%); Volkswagen Tiguan (-6,3%); Tesla Model Y (+66,3%); Opel Corsa (-1,2%); Citroën C3 (-8,8%); Peugeot 2008 (-4,5%); Nissan Qashqai (+4,5%).

Найпопулярніші автомобілі у Європі – інші новини

Раніше УНІАН писав, що за підсумками травня продажі нових легкових автомобілів у Європейському Союзі зросли на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили 955 тисяч одиниць.

Найпопулярнішими автомобілями у ЄС виявилися гібриди, а найвищі темпи зростання продемонстрував сегмент електричних авто.

Повідомлялося також, що за підсумками періоду з початку року до березня лідером продажів серед нових автомобілів у Німеччині залишався Volkswagen Golf.

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