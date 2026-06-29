Модель на будь-який смак: названо кросовери, які розкуповують українці

За підсумками перших п’яти місяців року найпопулярнішим кросовером в Україні став Renault Duster.

Кросовери вже тривалий час зберігають провідні позиції на українському ринку нових легковиків – у поточному році вони охопили 81% продажів. "УкрАвтопром" назвав найпопулярніші кросовери та позашляховики.

За підсумками перших п’яти місяців року найпопулярнішим кросовером став Renault Duster. Українці обирають його за гарне поєднання ціни та якості. Придбати автомобіль в нашій країні можна за 943 500 гривень – це нижче за ціну деяких інших популярних моделей SUV.

Найпопулярніші кросовери та позашляховики:

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серед міні-SUV – Toyota Yaris Cross;

серед компактних – Renault Duster;

серед середньорозмірних – Toyota Land Cruiser Prado;

серед повнорозмірних – Volkswagen Touareg;

серед преміум-моделей – Land Rover Range Rover.

Автомобільний ринок України – останні новини

В травні українці придбали близько 4,6 тисячі імпортованих вживаних легкових авто віком до п’яти років. Домінуючу позицію в сегменті свіжопригнаних легковиків посіли бензинові моделі – на них припало 50% усіх реєстрацій. До списку лідерів увійшли майже виключно кросовери. Найпопулярнішими моделями виявилися Tesla Model Y, Nissan Rogue та Volkswagen Tiguan.

Також у травні український автопарк поповнився 2 652 електромобілями. На ринку нових електрокарів особливою популярністю користувалися моделі китайського виробництва. Водночас серед імпортованих уживаних електромобілів українці найчастіше обирали перевірені Tesla, а також більш доступні Nissan Leaf.

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