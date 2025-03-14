Цього року сплачувати транспортний податок мають власники 352 марок автомобілів.

В Україні побільшало власників елітних автомобілів. Згідно зі статистикою Державної податкової служби про сплату транспортного податку, в 2023 році таких людей налічувалося 7393, а у 2024 - 10217.

У податковій нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому. Їхня середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2024 - 2 662 500 гривень, у 2025 - 3 000 000 гривен). Ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень за кожний автомобіль.

Зазначається, що минулого року власники елітних автомобілів сплатили майже 220 мільйонів гривень транспортного податку, що на 37%, або на 59 мільйонів гривень більше, ніж у 2023-му. Майже третина суми - 62,2 мільйони гривень - надійшла від платників Києва.

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Серед лідерів зі сплати податків також опинилися:

Дніпропетровська - 21,2 мійльон гривень;

Одеська - 18,8 мільйонів гривень;

Київська області - 17,2 мільйонів гривень.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, минулого року до нього увійшли такі марки автівок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Загалом оподаткуванню підлягали 488 моделей.

У 2025 році визначено 352 марки автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок.

Новини ринку автомобілів

Нагадаємо, на початку року світовий рейтинг найбільш продаваних моделей авто очолив компактний кросовер Toyota RAV4. Лише у січні було продано понад 73 тисячі цих автівок.

У лютому український автопарк поповнили понад дві тисячі гібридних легковиків, це на 39% перевищило показник минулого року. Абсолютними переможцями стали японські бренди Toyota і Nissan.

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