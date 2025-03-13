Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів є кросовер Toyota RAV4.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV) – це на 39% більше за показник 2024 року. Такі дані наводить аналітичний портал УкрАвтопром.

Частка нових автомобілів в цій кількості становила 63%. Абсолютними переможцями стали японські бренди, а саме – Toyota та Nissan.

Також варто відзначити черговий успіх кросоверів, як типу автомобіля. А лідером ринку нових гібридів виступила Toyota RAV4 – компактний повнопривідний автомобіль класу SUV.

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Трійка нових гібридів лютого:

Toyota RAV4 – 324 одиниці;

Nissan Qashqai – 76;

Toyota Yaris Cross – 62.

Трійка імпортованих вживаних гібридів:

Ford Fusion US – 57 одиниць;

Toyota Prius – 52;

Toyota Camry – 37.

Найпопулярніші автомобілі в світі

Раніше фахівці аналітичної компанії Visual Capitalist створили інфографіку, на якій зобразили найбільш популярні машини за весь 2024 рік. Рейтинг очолив електромобіль Tesla Model Y. Друге та третє місце посіли автомобілі Toyota.

А ще раніше було названо десятку найпопулярніших у світі кросоверів. Окрім Model Y до списку потрапили, зокрема, Honda CR-V, Hyundai Tucson, BYD Song, Volkswagen Tiguan та Kia Sportage.

Для бажаючих придбати новий кросовер спеціалісти склали список із дев’яти моделей, які варті своїх грошей. В ньому представлені переважно азіатські бренди.

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