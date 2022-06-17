Найбільше газ здешевшав у дніпропетровській мережі VostokGaz, там зараз він коштує 42,99 грн/л.

Низка українських регіональних мереж АЗС за тиждень знизили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здешевшав — на 3 грн/л — продукт у дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз він коштує 42,99 грн/л.

На 1 грн/л - до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л - знизили ціни "Укргазвидобування" (Харківський регіон), а також дніпропетровські мережі "Нефтек" і RLS відповідно.

Shell і Mango знизили ціни на 0,39 і 1 грн/л - до 43,04 та 43,79 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, за травень автогаз на АЗС здорожчав майже на 10 гривень за літр. За словами першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна, рішення Кабінету Міністрів скасувати регулювання цін на пальне тимчасове. Керівництво країни може повернутися до цієї практики після того, як ситуація з дефіцитом палива стабілізується.

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