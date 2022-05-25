Зазначається, що цінове регулювання обмежувало імпортерів в можливості закуповувати дороге паливо і насичувати ним український ринок.

Рішення Кабінету Міністрів України скасувати регулювання цін на пальне тимчасове. Керівництво країни може повернутися до цієї практики після того, як ситуація з дефіцитом палива в країні стабілізується.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час круглого столу Energy Club.

За його словами, цінове регулювання обмежувало імпортерів у можливості закуповувати дороге паливо і насичувати ним український ринок.

"Котирування в умовах дефіциту - це середня температура по лікарні. Ясно, що останні тонни можна купити тільки дорожче. Регулювання цього не давало. Те ж стосується логістики. Сьогодні, щоб забрати дефіцитні вагони або дефіцитну перевалку в порту Констанца, Гданська та інших, потрібно заплатити більше. Регулювання цього не дозволяло", - пояснив заступник міністра.

Водночас, уряд розглядає можливість повернутися до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть на ринок України достатню кількість нафтопродуктів для подолання дефіциту. За словами Кудіна, на це піде певний час, оскільки логістика відчуває значні навантаження.

"Лад постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне в Констанцу (порт в Румунії — ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну. Тому, як тільки ситуація нормалізується, я думаю, що з великою ймовірністю в тій чи іншій формі цінове регулювання на ринок повернеться", — сказав він.

За його даними, місячні обсяги поставок дизельного палива в Україну перевищують споживання на 20%.

"Цього достатньо, щоб людина, вистоявши чергу хоч з обмеженнями, але заправила скажімо 20 літрів. Але недостатньо, щоб прибрати чергу", — говорить Кудін.

Основна причина - незначні залишки. Якщо до війни в операторів ринку працювали запаси пального на 15-20 днів реалізації, то сьогодні вони становлять 3-4 дні.

"Деякі взагалі працюють з коліс", — зазначив заступник міністра.

З бензином ситуація гірша, оскільки обсяги постачання не покривають поточне споживання. Збільшити цей обсяг сподіваються за рахунок сусідніх країн. Зокрема, Польща повинна доставити в Україну 25 тис т бензину з держрезерву.

Разом з тим, за словами Кудіна, уряд реагуватиме на дії АЗС, які продають пальне за надвисокими цінами. За оцінкою Мінекономіки, середня ціна після скасування регулювання повинна бути на рівні 52 грн за літр дизеля і 58 грн - бензину.

"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", - сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

Як писав УНІАН, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів початку перевірки автозаправних станцій через скарги на зростання цін на паливо. Так, зокрема, у Києві на кожній другій АЗС виявили махінація.

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