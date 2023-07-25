Спотова ціна газу на європейському ринку зросла відразу на 11%.

Хвиля спеки, що накрила Європу, змінила спотову ціну газу на європейському ринку відразу на 11% - майже до $360 за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Мінфін з посиланням на дані хаба TTF в Нідерландах, спотова ціна в Європі зросла на 11,2%. Контракти з постачанням "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах 25 липня укладаються на рівні $359,9 за тисячу кубометрів.

Проте, Європа продовжує закачування газу в сховища. Поточний рівень запасів досяг 83,74%, що на 15 процентних пунктів вище середнього показника на ті ж дати за останні п'ять років.

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При збереженні цієї інтенсивності протягом усього літа до кінця вересня можна буде забезпечити цільовий рівень в 90% наповненості сховищ.

Ситуація з газом в Європі

Ціни на газ в Європі стали знижуватися на початку 2023 року на тлі аномально теплої зими і високої заповненості газових сховищ.

У травні 2023 року вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче 350 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Станом на 18 липня 2023 року повідомлялося, що російський газ стає непотрібним у Європі. За перше півріччя 2023 року експорт російського газу до Європи скоротився майже на 40 млрд кубометрів. Також прогнозувалося, що за підсумками року видобуток в Росії впаде ще на 62 млрд.

Станом на 18 липня 2023 року За тиждень вартість природного газу впала на 60 доларів.

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