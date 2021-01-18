За словами прем'єра, в позаминулий опалювальний сезон платіжка була 75% від мінімальної зарплати.

Середня платіжка за газ в лютому, завдяки встановленій урядом граничній ціні в розмірі 6,99 гривні за кубометр, складе 40% від мінімальної зарплати.

Читайте такожКабмін знизив ціну на газ для населенняЯк передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення про встановлення граничної ціни на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Прем'єр пояснив, що встановлена гранична ціна на 1,5 гривні менша за ціну, яка діяла у 2018-2019 опалювальному сезоні. А значить і платіжки будуть значно менше, ніж в позаминулий опалювальний сезон.

"У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень на домогосподарство. Або 75% від мінімальної зарплати на той час. Встановлення ціни на рівні 6,99 гривні за кубометр означає, що при такому ж споживанні платіжка буде менше десь на 500 гривень. І становитиме приблизно 40% від сьогоднішньої мінімальної зарплати", - пояснив голова уряду.

Що цьому передувало

Сьогодні Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його постачання.

З початку січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення і встановити граничну ціну на газ, попри впровадження конкурентного ринку газу з 1 серпня 2020 року.

На цю ініціативу негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Бредіхіна Ганна