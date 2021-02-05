Раніше прем'єр вже стверджував, що тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в черговий раз заявив, що до кінця поточного опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду підійматися не будуть.

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"На сьогодні ми продовжуємо переговори з Асоціацією міст України з питань формування цих тарифів, щоб не накладати тягар на комунальні підприємства. Але люди захищені законом, а тарифи на тепло і гарячу воду підійматися не будуть до кінця цього опалювального сезону", - сказав він.

Також він зазначив, що всі українці, які потребують субсидії, можуть швидко її оформити в онлайн-режимі.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар сягала майже 11 гривень за кубометр. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів на газ та опалення у всіх областях України та роз'яснення на місцях щодо їх підвищення.

Наприкінці січня прем'єр Шмигаль заявив, що буде підписаний меморандум між місцевими органами влади та Урядом, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону не буде допущено зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

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Автор: Дмитро Шварц