Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $80,33 за барель.

Сьогодні, 11 квітня, зафіксовано зростання ціни на нафту після різкого зниження напередодні.

Як повідомляє Investing, вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 за Києвом становила $84,73 за барель, що на $0,55 (0,65%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок, 11 квітня, ці контракти подешевшали на 94 центи, до $84,18 за барель.

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Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $80,33 за барель, що на $0,59 (0,74%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні контракт знизився в ціні на 96 центів, до $79,74 за барель.

Спред між ф'ючерсами на Brent на грудень поточного року і на грудень наступного виріс до $5,5 за барель з $2,5 за барель трьома тижнями раніше.

Війна в Україні та ціна на нафту

3 квітня 2023 року ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти.

10 квітня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 доларів за барель, що на 3 центи нижче.

Ціни на нафту майже не змінилися оскільки інвестори зважували перспективу скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ з травня на тлі побоювань щодо ослаблення глобального зростання, яке може знизити попит на паливо.

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