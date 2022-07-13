Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася до 34,98 грн/л.

Автогаз на українських АЗС продовжує дешевшати: середня ціна вже нижче 35 гривень.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася до 34,98 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 гривню - до 33,99 і 34,98 грн/л відповідно.

На станціях KLO ціна впала на 1,1 грн/л - до 33,87 грн/л.

На 1 гривню знизились ціни в мережах "Укргазвидобування" - до 34 грн/л.

У межах 30-64 копійок знизились ціни на автогаз у мережах Shell та Chipo - до 34,59 та 34,14 грн/л.

Зазначається, що найменшу ціну на автогаз зафіксовано на станції "БРСМ-Нафта" в Черкаській області. Там вона складає 27,99 грн/л. При цьому середня ціна в мережі - 33,53 грн/л

Також, на 0,5-2 грн/л зменшили вартість продукту мережі UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango і VostokGaz.

Як повідомляв УНІАН, автогаз на українських автозаправних станціях почав дешевшати з середини червня.

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