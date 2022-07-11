Середня ціна на автогаз за вихідні у мережах АЗС знизилася до 36,61 грн/л.

На українських АЗС продовжує дешевшати автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на автогаз за вихідні у мережах АЗС знизилася до 36,61 грн/л.

На станціях WOG автогаз здешевшав на 1 грн, до 35,98 грн/л. На стільки ж знизилась ціна у мережі SOCAR, до 36,98 грн/л.

У мережі UPG він здешевшав на 1,5 грн, до 35,00 грн/л, на станціях "Укргазвидобування" - на 2,00 грн, до 36,00 грн/л.

На 1 грн знизили ціни Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" і Mango. Крім того, на 0,22-0,76 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Автотранс" та інших.

Як повідомляв УНІАН, автогаз на українських автозаправних станціях почав дешевшати з середини червня.

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