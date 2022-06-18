Так він відповів на запитання, коли вирішиться проблема дефіциту бензину.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в ціни на бензин в Україні не повернуться на довоєнний рівень.

Відповідну заяву Данілов зробив в інтерв'ю виданню "Ліга". Так він відповів на запитання, коли вирішиться проблема дефіциту бензину.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо повинні були бути не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Пізніше Держспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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