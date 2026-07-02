У деяких регіонах Росії бензин дорожчий, ніж у США та Європі: скільки коштує літр

Станом на кінець червня у 12 суб'єктах РФ бензин АІ-92 коштував дорожче, ніж його аналог у США – Regular.

Паливна криза підвищила ціни на АЗС у деяких російських регіонах до такого рівня, що вони обігнали цінники на стелах у США. Про це повідомляє The Moscow Times.

Станом на кінець червня у 12 суб'єктах РФ бензин АІ-92 коштував дорожче, ніж його аналог у США – Regular. За даними Американської автомобільної асоціації, ціна на бензин Regular у США становить у середньому 3,8470 долара за галон або 1,0164 долара за літр. Це 78,32 рубля за офіційним курсом ЦБ станом на 29 червня.

Водночас, у Якутії АІ-92 коштує 78,43 рубля за літр (1,01 дол.), що хоча й не набагато, але дорожче. У Забайкальському краї ціна становить 78,78 рубля за літр (також близько 1,01 дол.), а на Сахаліні та в Магаданській області – 79,05 і 79,91 рубля за літр відповідно (1,02 та 1,03 дол.).

Відео дня

Ще вищі ціни в Калмикії та Кабардино-Балкарії – вони становлять 80,52 рубля (1,04 дол.) та 81,24 рубля (1,05 дол.). На Камчатці бензин коштує 85,41 рубля за літр (1,10 дол.), а у Дагестані – 89,43 рубля (1,15 дол.). У Чечні ціни скакнули до 90,22 рубля (1,16 дол.), а у Республіці Тива – до 97,44 рубля (1,25 дол.).

Від паливної кризи страждають також окуповані українські території. За даними Reuters, ціни на бензин у Севастополі за останній тиждень підскочили на 30%. За підрахунками видання, у багатьох регіонах РФ роздрібні ціни на бензин зросли до одних із найвищих рівнів у Європі.

За даними Росстату, ціни на АІ-92 в Криму та Севастополі вже перевищили американські – вони становлять 81,08 та 97,95 рубля за літр відповідно (1,04 та 1,26 дол.). При цьому реальні ціни на бензин на півострові у кілька разів перевищують опубліковані в офіційній статистиці. За інформацією російських ЗМІ, вони сягають 199 рублів за літр (2,56 дол.) у Севастополі та 185–200 рублів (2,38–2,57 дол.) у цілому по Криму.

Загалом по Росії за минулий тиждень ціна на бензин зросла на 1,6%, а з початку червня – на 6,7%, що стало рекордом з 2009 року. Річне зростання цін наблизилося до 20% і стало найвищим за останні 16 років.

Ринок палива в Росії

Після ударів по НПЗ, яких зазнали дев'ять із десяти найбільших заводів Росії, виробництво бензину скоротилося приблизно на чверть, а паливний ринок РФ фактично розділився.

АЗС великих нафтових компаній у рамках угод з владою продають бензин за цінами, близькими до докризових, тоді як приватні заправки підняли ціни до 120 рублів (1,54 дол.) і навіть 140 рублів (1,79 дол.) за літр. У дрібній оптовій торгівлі на нафтобазах у Центральній Росії бензин продають за ціною близько 114–118 рублів за літр АІ-92 (1,46-1,51 дол.) та 125–128 рублів за АІ-95 (1,60-1,64 дол.).

Президент РФ Володимир Путін 28 червня на зустрічі з міністрами уряду та іншими посадовцями визнав, що удари українських безпілотників спричинили дефіцит палива в різних регіонах Росії, але зазначив, що Москва вживає заходів для вирішення цієї проблеми.

На думку аналітиків, зростання цін на паливо стало головним інфляційним ризиком для російської економіки. Зростання витрат на перевезення, доставку товарів, сільськогосподарські роботи, виробництво добрив та частину послуг підвищує ціни на продукти та товари повсякденного вжитку.

Паливна криза в Росії – останні новини

Раніше Reuters повідомив, що РФ почала імпортувати бензин з Індії морем. За словами джерела в галузі, Індія вже відправила до Росії щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Інший співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про два танкери, кожен із яких перевозив від 30 до 40 тисяч тонн пального.

Повідомлення про паливну кризу в Росії дедалі активніше поширюються в мережі. Зокрема, з'являється все більше відео, на яких місцеві жителі скаржаться на нестачу бензину та багатогодинні черги на автозаправних станціях. За їхніми словами, очікування іноді триває до восьми годин, а окремі росіяни вже називають ситуацію "критичною". Це різко контрастує з офіційною позицією Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: