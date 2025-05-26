Голландські ф'ючерси подорожчали на 1,2%

Ціни на природний газ у Європі продовжили зростання після того, як було оголошено про незаплановане скорочення потужностей на гігантському родовищі в Норвегії. Це призвело до скорочення поставок від головного постачальника регіону.

Видання Bloomberg пише, що базові ф'ючерси зросли на 2,2%, продовживши чотири тижні зростання поспіль. Останнім часом трейдери все більше турбуються про доступність "блакитного палива" на тлі тривалого сезону технічного обслуговування в Норвегії та ризиків зростання попиту в інших регіонах.

Європі необхідно заповнити величезні підземні сховища після того, як минулої зими вони виявилися більш виснаженими, ніж зазвичай, а несподівані відключення або стрибки попиту ускладнюють залучення додаткових поставок. Незважаючи на те, що закачування газу триває, ціни на нього змінюються залежно від новин.

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Норвегія стала головним постачальником газу в Європу після того, як Росія скоротила поставки трубопроводами після повномасштабного вторгнення в Україну. На родовищі Тролль виникли проблеми із зовнішнім електропостачанням, а на переробному заводі Nyhamna і родовищі Aasta Hansteen тривають планові ремонтні роботи.

На тлі всіх проблем еталонні голландські ф'ючерси подорожчали на 1,2% до 36,90 євро за мегават-годину.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен констатує, що протягом 2024 року ЄС заплатив за російські енергоносії 23 мільярди євро, незважаючи на значне скорочення їх споживання, що перевищує розмір допомоги, яку отримала від блоку Україна.

Чиновник підтвердив, що Єврокомісія планує поступово відмовитися від російського газу до 2027 року, а всіх інших джерел енергії - до 2030 року.

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