Європейські країни перебувають у складній ситуації через порожніння сховищ.

Європейські ціни на природний газ зростають третій день. Причина полягає в похолоданні та початку сезонних профілактичних робіт у Норвегії.

Видання Bloomberg пише, що базові ф'ючерси зросли на 1,5%, ціни на добу наперед у Нідерландах також зросли.

Європа приступає до складного завдання поповнення своїх сховищ, оскільки після холодної зими вони заповнені лише на третину. Попри те, що останнім часом деякі перешкоди почали слабшати, Європі все ще необхідно більше палива, ніж минулого року, після припинення транзиту російського газу через Україну.

Відео дня

Це означає, що потрібно більше покладатися на нестабільні поставки скрапленого природного газу і платити за залучення вантажів, які в іншому випадку могли б піти в Азію та інші регіони. Наразі в Європу надходить достатня кількість СПГ.

Прохолодна погода на початку квітня ще може збільшити попит на опалення. Водночас на деяких найбільших підприємствах Норвегії почалися щорічні ремонтні роботи, що призвело до скорочення поставок від одного з ключових постачальників.

Голландські ф'ючерси зросли на 0,1% до 42,50 євро за мегават-годину.

Повернення російського газу в Європу - останні новини

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає інтересам країн ЄС.

25 березня ціни на газ у Європі знизилися, бо трейдери очікували на результати переговорівщодо України в Саудівській Аравії.

Вас також можуть зацікавити новини: