Постачальники оприлюднили ціни на газ у квітні 2025 року: скільки доведеться платити українцям

Зазначається, що річні пропозиції постачальників поки що не зміняться.

30 квітня закінчується дія річних тарифів на газ в Україні. Водночас українцям не варто побоюватися стрибка вартості на "блакитне паливо", тому що мораторій на підвищення тарифів поки що не скасовували.

За даними "ГазПравди", річні пропозиції постачальників поки що не зміняться, а ось місячні змінюються залежно від тенденцій на ринку.

Так, у квітні на ринку газу для населення представлено дев'ять постачальників, з яких п'ять пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну - змінну, а ще чотири - тільки річну ціну.

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Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів залежно від компанії коливається від 7,79 до 9,99 гривні, а місячна - коливається від 8,46 до 20,99 гривні.

Варто зазначити, що 98% споживачів, або понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує компанія "Нафтогаз України", як і раніше, платитимуть 7,96 гривні в рамках річної фіксованої ціни.

Ціни на газ в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому і березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних ударів по сектору.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що українська влада розглядає питання підняття тарифів на газ до 9,5-10 гривень за кубометр.

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