Станом на 14:32 за Києвом нафта марки Brent коштувала $85,75 за барель.

Ціни на нафту зростають після зниження за підсумками минулого тижня, зафіксованого вперше з червня.

Згідно з даними Investing, жовтневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $85,27 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,68 (0,8%) до $84,8 за барель.

Станом на 14:32 за Києвом нафта марки Brent коштувала $85,75 за барель.

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Вересневі ф'ючерси на WTI дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,65%), до $81,78 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,86 (1,1%), до $81,25 за барель. Станом на 14:35 за Києвом нафта марки WTI коштувала $81,69 за барель.

Термін біржового звернення вересневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у понеділок. Жовтневі ф'ючерси, що активно торгуються, здорожчали під час торгів на $0,47 (0,58%), до $81,13 за барель.

За підсумками минулого тижня вартість Brent і WTI знизилася на 2,3% на побоюваннях падіння попиту в КНР.

Що відбувається з цінами на нафту

9 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що вперше за два роки Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту. З 1 по 19 червня в напрямку КНР з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня поставки досягали 0,67 млн тонн.

Станом на 9 серпня 2023 року американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара. ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння з приводу повільного попиту з боку Китаю посилилося.

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