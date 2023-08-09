Імпорт Китаю з Росії минулого місяця скоротився на 8% до 9,2 млрд доларів порівняно з роком раніше.

Імпорт Китаю з Росії в липні скоротився, що стало першим місячним зниженням з лютого 2021 року, в той час, як після вторгнення РФ в Україну імпорт нафти та інших товарів продовжував неухильно зростати.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Головне митне управління, імпорт Китаю з Росії минулого місяця скоротився на 8% до 9,2 млрд доларів в порівнянні з роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% в червні. Китай купує російську нафту, вугілля та деякі метали зі знижкою.

Загальний обсяг імпорту Китаю скоротився на 12,4% минулого місяця через ослаблення внутрішнього попиту, що значно нижче очікуваного аналітиками падіння на 5,0%.

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Експорт до Росії збільшився на 52% в липні до 10,28 млрд доларів, що набагато повільніше зростання на 90,9%, зареєстрованого в червні.

Хоча експорт Китаю до Росії тримався відносно добре в порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, він становив невелику частку від загального обсягу експорту, всього 3% в січні-липні.

Вартість двосторонньої торгівлі між двома країнами впала до 19,49 млрд доларів у липні з 20,83 млрд доларів у червні, що стало найвищим показником з початку війни в Україні.

Китайське митне агентство не опублікувало даних з розбивкою імпорту як по країнах, так і по товарах.

Війна в Україні та розбіжності Китаю з РФ

5-6 серпня в Джидді відбулися переговори щодо мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні. У заході брали участь представники понад 40 держав, зокрема, європейських країн, США та Китаю, а РФ на нього не запросили.

Станом на 8 серпня 2023 року на саміті в Джидді (Саудівська Аравія) стало очевидним посилення розбіжностей Пекіна з Москвою щодо врегулювання повномасштабної війни РФ проти України в російських інтересах.

ЗМІ писали про те, що мирні переговори в Джидді (місто, розташоване в Саудівській Аравії) - це ляпас російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки РФ на них не запрошували.

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