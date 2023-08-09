Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара.

Ціни на нафту марки Brent впали на 21 цент, або на 0,2%, до 85,96 долара за барель до 06:15 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара. Як йдеться в матеріалі, ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння з приводу повільного попиту з боку Китаю посилилося.

"Ціни на нафту намагаються піднятися через тривале занепокоєння щодо повільного відновлення економіки Китаю і попиту на пальне... через занепокоєння щодо уповільнення попиту в США і Європі через низку підвищень процентних ставок, зростання нафтових ринків виглядає обмеженим", - сказав головний аналітик Sunward Trading Чіокі Чен, зазначивши при цьому, що за його прогнозом вже в цьому місяці WTI буде торгуватися в діапазоні від 75 до 85 доларів за барель.

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Китай та російська нафта

Після того, як у грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти, основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай.

Поставки російської нафти в Китай у червні 2023 року впали вдвічі. Російські нафтові компанії несподівано зіткнулися з обвальним падінням попиту на свої барелі від одного з ключових покупців.

З 1 по 19 червня в напрямку КНР з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня поставки досягали 0,67 млн тонн. З рейдових перевалок, де нафта переливається з танкера в танкер прямо в море, Китай отримав з РФ 300 тисяч тонн - на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня.

Замість російських барелів незалежні Китайські НПЗ, відомі як" самовари", віддали перевагу іранським - знижки на них виявилися більшими.

9 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що вперше за два роки Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту.

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