Аналітики зазначають, що, попри обережність щодо ірансько-ізраїльського перемир’я, увага ринку зміщується до фундаментальних факторів.

Ціни на нафту в четверг, 26 червня, продовжили зростання, оскільки інвестори зберігають обережність щодо ірано-ізраїльського перемир'я і стабільності на Близькому Сході, а також стійкого попиту на нафту у США через автомобільний сезон, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, до 67,83 долара за барель. Американський нафтовий еталон WTI подорожчав на 20 центів, до 65,12 долара за барель.

"Деякі покупці віддають перевагу стійкому попиту на нафту, на що вказує падіння її запасів у щотижневій статистиці США… Але інвестори продовжують нервувати, шукаючи ясності щодо статусу ірансько-ізраїльського перемир'я", - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities, додавши, що увага ринку зміщується до рівня видобутку країнами ОПЕК+.

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За його прогнозом, ціна на нафту марки WTI, швидше за все, повернеться до діапазону 60-65 доларів, тобто до рівня початку ірансько-ізраїльської війни.

Аналітики ANZ відзначили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем увага ринку повернулася до фундаментальних факторів, і вказали на дані, що свідчать про падіння запасів сирої нафти в США п'ятий тиждень поспіль.

"Урядові дані США показали, що після повільного старту автомобільний сезон в США - в самому розпалі", - зазначають аналітики.

Тим часом президент США Дональд Трамп привітав швидке закінчення війни між Іраном та Ізраїлем і заявив, що на переговорах з Іраном Вашингтон, ймовірно, буде домагатися від Тегерана зобов'язання відмовитися від ядерних амбіцій.

Він також зазначив, що США не відмовилися від максимального тиску на Іран, включно з обмеженнями на продаж іранської нафти, але натякнув на можливе послаблення санкцій, щоб допомогти країні відновитися.

Ціни на нафту - останні новини

25 травня ціни на нафту зросли, оскільки інвестори не були впевнені у стабільності ірансько-ізраїльського перемир’я на тлі обміну ударами між ворогуючими сторонами після оголошення про припинення вогню.

Перемир’я між Ізраїлем та Іраном було оголошено 24 червня. За даними ЗМІ, домовленість стала можливою за сприяння Катару.

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