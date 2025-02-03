Президент США ввів масштабні тарифи на товари з Мексики, Канади і Китай

Ціни на нафту підскочили у понеділок після того, як новий президент США Дональд Трамп запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, що викликало побоювання відносно постачань сирої нафти до самих Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) зросли на 1,36 долара, або 1,88%, до 73,89 доларів за барель. У той же час, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 73 центи, або 0,96%, до 76,40 доларів за барель.

Як кажуть в американському Міністерстві енергетики, Канада і Мексика виступають основними джерелами імпорту нафти до США. На них припадає близько чверті нафти, яку переробляють американські НПЗ на такі види палива, як бензин і пічне паливо.

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Втім, експерти не очікують подальшого зростання цін. Вони навіть припускають зниження, оскільки тарифи призведуть до подальшого погіршення перспектив попиту на "чорне золото"‎.

Варто також нагадати, що країни ОПЕК+ зазнають тиску з боку нового президента США, який вимагає знизити ціни на нафту.

Він вважає, що це припинить російсько-українську війну, адже скорочення доходів РФ від експорту сировини може похитнути авторитет Путіна в його країні.

Трамп ввів нові мита - останні новини

США запровадили значні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) і Китаю (10%). Країни пообіцяли вжити заходів у відповідь.

Окрім цього, Трамп пообіцяв запровадити мита на товари ЄС. Блок вже заявив про "рішучу реакцію" у разі введення нових тарифів. В Європейській комісії зазначили, що їхні торговельні та інвестиційні відносини зі США – найбільші в світі. Тому введення мит завдасть шкоди обом сторонам.

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