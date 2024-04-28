Микола Колесник зазначив, що незначне підняття тарифу, яке відбулося 2023 року, додало системі 3 ГВт.

Заступник міністра енергетики Микола Колесник висловився про можливе підвищення тарифів на світло для населення. Він зазначив, що у 2023 році таке рішення дало змогу збалансувати енергосистему та провести ремонти.

"Хочеться відзначити, що незначне підняття тарифу, яке відбулося у 2023 році, додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно і стало пройти опалювальний сезон", - розповів чиновник в ефірі телемарафону.

За його словами, це стало можливим не лише завдяки економії електроенергії через зростання вартості.

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"Насамперед була можливість збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи з відновлення, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонтну кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону, було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом і пропозицією", - підсумував Колесник.

Тарифи на світло в Україні - чи чекати підвищення

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що тарифи на електроенергію в Україні можуть підвищити, оскільки через атаки Російської Федерації по українських об'єктах генерації та розподілу низка критичних енергооб'єктів потребують ремонту.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко припустив, що тариф на світло в Україні може зрости до 3,5 грн. Зараз він становить 2,64 грн./кВт.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна потребує вдосконаленої ППО, щоб захистити свої енергетичні активи від ракетних атак РФ і уникнути відключень електроенергії цього літа.

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