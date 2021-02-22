Вже підготовлено перший проект Інтегрованого плану клімату та енергетики до 2030 року.

Україна прагне відмовитися від використання вугілля, щоб до 2050 року стати кліматично нейтральною.

Читайте такожЕкологічний податок на СО2 можуть збільшити для компенсації "зеленого тарифу" - ВітренкоЯк повідомила прес-служба Міністерства енергетики в Facebook, про це заявив заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков під час засідання Комітету з енергетики та клімату Енергетичного Співтовариства.

За його словами, комітет працює над дорожньою картою з декарбонізації та фокусується на трьох основних цілях: енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів.

Чому це важливо

Важливість цих напрямків обумовлена тим, що саме на енергетичний сектор припадає понад 2/3 шкідливих викидів і парникових газів.

За інформацією прес-служби, вже підготовлено перший проект Інтегрованого плану клімату та енергетики до 2030 року. Також буде переглянута Енергетична стратегія України до 2035 року з урахуванням кліматичних викликів. Нова стратегія відповідатиме "Європейському зеленому курсу".

У Міненерго зазначили, що Україна розглядає можливість вступу до Безвугільного альянсу.

"Розглядаємо два сценарії припинення використання вугілля: базовий передбачає відмову від вугілля в енергетиці до 2070 року, а оптимістичний - до 2040 року. Ідеально це зробити до 2050 року. Саме цей рік є роком кліматичної нейтральності Європейського континенту", - сказано в повідомленні.

У міністерстві вважають, що відмова від вугілля є важливою частиною безвуглецевої стратегії України, але вона вимагає інклюзивної та справедливої трансформації вугільних регіонів.

Що цьому передувало

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що для України цілком реально досягти кліматичної нейтральності у 2050 році, при цьому в Україні вже впроваджуються ряд напрямків, відповідних "Європейському зеленому курсу".

Довідка УНІАН.

В Україні близько 30% електроенергії виробляється тепловими електростанціями, що працюють на вугіллі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна