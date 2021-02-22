Україна прагне відмовитися від використання вугілля, щоб до 2050 року стати кліматично нейтральною.
Читайте такожЕкологічний податок на СО2 можуть збільшити для компенсації "зеленого тарифу" - ВітренкоЯк повідомила прес-служба Міністерства енергетики в Facebook, про це заявив заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков під час засідання Комітету з енергетики та клімату Енергетичного Співтовариства.
За його словами, комітет працює над дорожньою картою з декарбонізації та фокусується на трьох основних цілях: енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів.
Чому це важливо
Важливість цих напрямків обумовлена тим, що саме на енергетичний сектор припадає понад 2/3 шкідливих викидів і парникових газів.
За інформацією прес-служби, вже підготовлено перший проект Інтегрованого плану клімату та енергетики до 2030 року. Також буде переглянута Енергетична стратегія України до 2035 року з урахуванням кліматичних викликів. Нова стратегія відповідатиме "Європейському зеленому курсу".
У Міненерго зазначили, що Україна розглядає можливість вступу до Безвугільного альянсу.
"Розглядаємо два сценарії припинення використання вугілля: базовий передбачає відмову від вугілля в енергетиці до 2070 року, а оптимістичний - до 2040 року. Ідеально це зробити до 2050 року. Саме цей рік є роком кліматичної нейтральності Європейського континенту", - сказано в повідомленні.
У міністерстві вважають, що відмова від вугілля є важливою частиною безвуглецевої стратегії України, але вона вимагає інклюзивної та справедливої трансформації вугільних регіонів.
Що цьому передувало
- Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що для України цілком реально досягти кліматичної нейтральності у 2050 році, при цьому в Україні вже впроваджуються ряд напрямків, відповідних "Європейському зеленому курсу".
Довідка УНІАН.
- В Україні близько 30% електроенергії виробляється тепловими електростанціями, що працюють на вугіллі.
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