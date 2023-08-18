До липня 2023 року ці станції отримували державні гроші.

Держава заплатила 320 млн гривень сонячним станціям брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми за електроенергію в окупації.

Як з'ясували журналісти Bihus.Info, сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них – сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

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З липня 2022 по липень 2023 рр. ці компанії сукупно отримали понад 320 млн гривень оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець" (для "КД Енерджі 2", "Нацпрод" і "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались – УНІАН).

Співвласник ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" - брат топ-посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проектів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проекти Олега Шурми і партнерів.

Співвласник ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - Руслан Божко, екс-підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Таку ж оплату отримували низка інших виробників "зеленої енергії", зокрема "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

У чому проблема з проплатами станціям в окупації?

По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач. Відтак електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українськми законодавством, ДП "Гарантований покупець" має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства.

По-друге, дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до "Укренерго", яка потім передавала їх ДП "Гарантований покупець" для оплати, в принципі неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням.

Співвласник компаній "КД Енерджі 2" і "Нацпрод" Сергій Дядечко запевнив Bihus.Info, що електроенергія з цих двох СЕС і зараз йде в енергосистему України. Втім, у редакції є серйозні підстави сумніватися у достовірності цих тверджень.

Представник ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", який попросив не називати його ім’я, повідомив, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія. До квітня 2023 р. дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго "партизанськими методами" від співробітників, які залишились в окупації.

"Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов’ язання перед банками. Запис телефонної розмови є в розпорядженні Bihus.Info, однак на прохання співрозмовника він не використаний у відеоверсії матеріалу", - зазначає видання.

З Олегом Шурмою зв’язатися не вдалося. Ростислав Шурма на письмовий запит редакції не відповів.

З липня 2023 р. розрахунки з "зеленими" станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за електроенергію, вироблену після окупації, призупинені. "Укренерго" повинна передавати ДП "Гарантований покупець" нульові обсяги генерації, якщо не має впевненості у тому, що станція працює в синхронному з ОЕС режимі.

Питання про те, що робити з оплаченими грошима, наразі залишається не вирішеним. Влітку 2023 р. на нараді в Міненерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за періоди до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів.

"Коли "Гарантований покупець" звернувся до виробників, багато виробників відмовились це зробити. Відмовились повернути кошти. Це питання потрібно врегулювати окремим рішенням на рівні закону. Можливо, як виключення, на рівні РНБО або Кабінету Міністрів", - зазначив Ілля Сідоров, директор Департаменту енергоринку НКРЕКП.

Хто такий Ростислав Шурма

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в минулому сім років очолював ПАТ "Запоріжсталь". Він був депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів, а з квітня 2015 року до лютого 2020 року – головою регіональної організації партії "Опозиційний блок" у Запорізькій області.

За даними місцевих запорізьких ЗМІ, на початку 2020 року Шурма став керівником інвестиційного фонду "Геліос", на який записані фірми, які отримували тендери й землю від Запорізької міськради.

Також, як повідомляє 061.ua, через фірми, пов'язані з Ростиславом Шурмою та колишнім фіндиректором "Запоріжсталі" Русланом Божком, у період з 2017 по 2019-й роки під сонячні електростанції вивели 245 гектарів землі в обхід закону та без конкурсу. А у квітні 2021 року АМКУ дозволив придбати контрольну частку трьох СЕС у Запоріжжі інвестфонду Шурми.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що його брат Олег Шурма через ряд підконтрольних фірм отримував земельні ділянки та об'єкти нерухомості.

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