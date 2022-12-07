У травні-серпні команда танкера двічі намагалася приховати його реальне місце розташування, видаючи невірні координати.

Неурядова організація, що займається відстеженням суден, зуміла показати, як в Середземному морі російський танкер займався спуфінгом - підміною даних про своє місцезнаходження.

Експерти вважають, що це може бути свідченням підготовки до обходу нафтових санкцій проти Росії, передає Бі-бі-сі.

Організація Global Fishing Watch на замовлення Міністерства оборони США відстежила і звірила сигнали транспондера і супутникові знімки російського танкера "Капітан Щемілкін" і з'ясувала, що в травні-серпні команда танкера двічі намагалася приховати його реальне місце розташування, видаючи для морської автоматичної ідентифікаційної системи (AІS) невірні координати.

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Global Fishing Watch з'ясувала, що "Капітан Щемілкін" з 28 травня по 12 липня стояв на якорі поблизу берегів Мальти, але весь цей час видавав в ефір сигнал, ніби знаходиться набагато східніше, в грецьких водах. Потім танкер повернувся в Чорне море, а в серпні знову вийшов в Середземне море і цього разу пішов на Північний Кіпр, до порту і електростанції Текнеджік - але в AIS повідомляв, що описує кола знову-таки в грецьких водах.

Для того щоб показати, що "Капітан Щемілкін" фальсифував дані про своє місцезнаходження, Global Fishing Watch порівняла дані з AIS з супутниковими знімками Європейського космічного агентства і компанії Planet Labs.

Крім того, організація з'ясувала, що часом сигнали російського танкера супутники ловили не в тих районах, де він повинен був бути відповідно до змісту цих сигналів.

Газета Financial Times провела незалежну перевірку висновків Global Fishing Watch. Видання зазначило, що цей прийом і раніше використовували судна, які таємно перевозили нафту з Ірану і Венесуели. Крім того, газета нагадала, що, за даними морських брокерів, Росія перед введенням ембарго і цінової стелі на її нафту скупила цілий "тіньовий флот" із сотні з гаком танкерів. Financial

"В останні місяці ми бачимо, як російські танкери роблять щось схоже на тренувальні [по обходу санкцій] рейси", - сказав FT Самір Мадані, глава сервісу TankerTrackers.com.

"Капітан Щемілкін" належить ростовській компанії"Речмортранс". На прохання FT про коментар компанія не відповіла.

"Стеля" цін на російську нафту

З 5 грудня в Євросоюзі вступило в силу ембарго на російську нафту, поставлену танкерами; з цього ж дня країни "Великої сімки", Євросоюз і Австралія ввели стелю цін на російську нафту в $60 за барель - поставки за ціною вище цієї не можуть бути застраховані в компаніях цих країн, а вони фактично контролюють весь світовий ринок.

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