В даний час в РФ розглядають два варіанти відповіді на обмеження від "Великої сімки".

Москва розглядає можливість "відповісти дном на стелю", тобто, або ввести фіксовану ціну на барель своєї нафти, або встановити максимальну знижку на її продаж, у відповідь на стелю цін на рівні $60 за барель, встановлений країнами "Великої сімки" (G7).

Як пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, встановлюючи стелю, країни G7 розраховують, що потік російської нафти не припиниться, проте її ціна не дозволить Кремлю отримувати доходи, необхідні для фінансування війни проти України.

За словами одного з джерел видання, Росія хоче запропонувати покупцям нафти якийсь прозорий ціновий механізм, що відповідає ринковим вимогам, оскільки не хотіла б викликати невдоволення нейтральних країн, які купують у неї нафту.

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В якості одного з варіантів розглядається встановлення граничних знижок на російську нафту по відношенню до світових цін, які російським виробникам не можна буде перевищувати. Розміри цих знижок будуть регулярно переглядатися в залежності від поведінки ринку.

Інший варіант - це встановлення фіксованої ціни, яка також буде регулярно переглядатися.

За словами заступника прем'єр-міністра Росії Олександра Новака, причин для поспіху немає, і Москва встигне застосувати будь-який інструмент протидії стелі цін ще до кінця року.

Як пише агентство з посиланням вже на інше джерело в російському уряді, Кремль готує президентський указ, що забороняє російським компаніям і міжнародним трейдерам, які купують російську нафту, перепродувати її тим, хто зобов'язався дотримуватися стелі цін.

Ситуація з російською нафтою

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Євросоюзу прийняла рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з РФ, на рівні $60 за барель.

5 грудня нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

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