З 2018 року "Метінвесту" вже належало 24,77% акцій компанії.

"Метінвест" оголосив про купівлю акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля - "Покровської вугільної групи".

Після операції частка найбільшого гірничо-металургійного холдингу України в структурі власності вугільних підприємств зросла до 67,28%. Про це пише "Обозреватель".Читайте також"Метінвест" має намір інвестувати в шахтоуправління "Покровське" 4 мільярди гривень

Економіст Олексій Лупоносов наголосив, що угода - потужний стимул для прифронтових територій, адже вона може дати нові робочі місця. А ще, зазначив він, найважливіше - це відсутність у компанії російських зв'язків.

Експерт аналітичного кластера "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко звернув увагу на ще одну проблему, що виникла після початку війни на Донбасі, - дефіцит коксівного вугілля. Адже через втрату контролю над видобувними підприємствами в ОРДЛО поставки сировини для виробництва коксу припинилися.

На думку Гаврилечка, це вимушений захід для компанії, що залежить від того, як довго триватиме перемир'я на сході.

"Підприємства змушені вдаватися до подібних заходів через те, що ведуться військові дії – немає можливості спокійно купувати вугілля і використовувати його, і друге – ринок вугілля досить статичний", - зазначив експерт.

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Автор: УНІАН