Казахстан не виключає, що буде змушений перенаправити пальне в Усть-Лугу на Балтійському морі.

Казахстан розглядає варіант, при якому йому доведеться зупинити експорт нафти через Чорне море.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", таку заяву зробив заступник генерального директора державної компанії "КазТрансОйл" Ерік Сагієв, зазначивши при цьому, що в цьому випадку Казахстан буде змушений перенаправити пальне в Усть-Лугу на Балтійському морі.

"У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо у напрямку порту "Шесхаріс" (в Новоросійську), будуть перекинуті в порт Усть-Луга", – заявив Сагієв.

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Порт Новоросійськ та експорт нафти

Порт Новоросійськ - це найбільший нафтовий термінал росіян на Чорному морі.

На початку серпня 2023 року було встановлено тимчасову заборону на рух суден в акваторії Новоросійська, але відвантаження нафти Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) не переривалося.

КТК, по якому йде понад 80% всієї експортної казахстанської нафти, з'єднує родовище Тенгіз на заході Казахстану і ряд інших з морським терміналом на Чорноморському узбережжі РФ біля Новоросійська.

В кінці лютого - початку березня російська влада заявляла про плани щодо скорочення нафтовидобутку і морського експорту нафти. У квітні ці плани нібито почали втілювати в життя, проте статистика поставок цим заявам явно суперечила.

Крім того, російська влада засекретили дані про видобуток нафти і газу. Це може свідчити як про рекордне падіння видобутку, так і про її таємне нарощування з метою профінансувати війну, порушивши домовленості в рамках картелю ОПЕК+.

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