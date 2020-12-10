Фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в листопаді 2020 року збільшилася на 6,8% в порівнянні з жовтнем, склавши 9 тис. грн за 1 тонну.
Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
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Попередній показник
Фактична ціна реалізації нафти та конденсату в Україні в жовтні склала 8,45 тис.грн/тонну.
Прогноз Світового банку
У жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.
Ціни на нафту 29 жовтня впали до найнижчого рівня з середини червня. Нафта продовжила різке зниження після 5%-го падіння напередодні у зв'язку з потенційним впливом відновлених блокувань на попит на нафту.
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