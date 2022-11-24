10 мільйонів українців залишилися без електрики через атаки Росії.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення та активного знищення агресором енергетичної інфраструктури України, Європарламент та Європейська Асоціація міст розпочали ініціативу з надання Україні допомоги.

Про це в Twitter заявила президент Європарламенту Роберта Метсола, зазначивши, що йдеться про збір генераторів для України у великих обсягах.

"10 мільйонів українців залишилися без електрики через атаки Росії. Ми можемо допомогти", - заявила Метсола.

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Вона додала, що Європарламент і Європейська Асоціація міст запускають акцію #Генераторынадежди, щоб забезпечити генераторами українців.

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022

Війна та удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України заявило про те, що в енергосистемі стався блекаут.

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