Федеральне мережеве агентство Німеччини задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG.

Російський "Газпром" фактично намагається створити свою "онуку", щоб сертифікувати "Північний потік-2" обійшовши європейське законодавство.

Про це заявила директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова, повідомляє НВ Бізнес.

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За словами Бєлькової, процес сертифікації перервався формально, щоб компанія Nord Stream 2 AG (Швейцарія), яка є власником газопроводу, створила німецьку дочірню компанію.

"Цю дочку дочки "Газпром" спробує сертифікувати як власника та оператора німецької частини газопроводу. Ми вважаємо дуже своєчасним залучення ОГТС в процес розгляду заявки. Адже наша позиція полягає в тому, що ні Nord Stream 2 AG, ні німецька дочірня компанія не можуть і не повинні бути сертифіковані як незалежний оператор газотранспортної системи", - зазначила Бєлькова.

Бєлькова підкреслила, що поділ і різні підходи до різних частин маршруту безглузді.

"Адже "Північний потік-2" - один безперервний газопровід, доступ до якого має тільки один постачальник газу. Створення чергової дочірньої компанії "Газпрому" не змінює ситуацію: вимоги про поділ, доступ третіх сторін і прозорі тарифи повинні застосовуватися на всій відстані трубопроводу", - зазначила Бєлькова.

"Спроби зробити вигляд, що можна ставитися по-різному до частин єдиного газопроводу, в залежності від того, де вони розташовані — в територіальних водах Німеччини та за їх межами, не відповідають букві та духу європейського права. Це просто вправи в штучному правовому формалізмі", - підкреслила Бєлькова.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Автор: Олена Коваленко