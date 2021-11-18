Україна стане активним учасником процесу сертифікації не тільки політично, а й юридично.

Європейська комісія готова консультуватися з Україною при прийнятті рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики за підсумками онлайн-зустрічі глави відомства Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Співрозмовники обговорили питання сертифікації газопроводу" Північний потік-2", безпеки поставок газу в Європу, можливі варіанти зменшення впливу енергетичної кризи на європейський регіон.

"За словами комісара Сімсон, Єврокомісія готова консультуватися з Україною в процесі підготовки висновку комісії за проектом рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили в прес-службі, Україна стане активним учасником процесу сертифікації не тільки політично, а і юридично, зазначили в Міністерстві.

Крім того, українську сторону запросили взяти участь у "групі ризику", створеній відповідно до регламенту про безпеку поставок, яка складається виключно з держав-членів ЄС.

У прес-службі уточнили, що метою засідання "групи ризику" стануть консультації щодо стану енергетичної безпеки в Україні, вироблення спільних рішень і взаємодопомога разом з європейськими країнами в кризових ситуаціях.

"Ми маємо якісну експертизу у сфері транспортування газу, оперування великими обсягами газу і розуміння того, як Росія може порушувати європейські правила. Тому залучення України до європейських процесів забезпечення енергетичної безпеки буде вигідним і для України, і для Європи. Ми вже робимо всі необхідні кроки для безпеки поставок енергоресурсів до Європи та пропонуємо рішення, які в довгостроковій перспективі зміцнять енергобезпеку всього регіону", - сказав Галущенко.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Автор: Ганна Бредіхіна