Напередодні глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз не піддасться на газовий шантаж Москви.

Російський "Газпром", як і обіцяв, з 27 липня скоротив поставки газу до Німеччини газопроводом" Північний потік-1 " до 20% від його пропускної потужності.

Як повідомляє Deutsche Welle, скорочення поставок сьогодні вранці підтвердив глава Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер.

Він додав, що протягом дня відомство спостерігатиме, чи надходитиме газ в даному обсязі.

Одночасно "Газпром" збільшив поставки магістральним газопроводом "Трансгаз", що проходить з України через Словаччину, у порівнянні з показниками попередніх днів, повідомив оператор газопроводу Eugas.

У місті Вельке-Капушани на кордоні з Україною, що є початковою точкою словацької ділянки газопроводу, були заявлені поставки в обсязі 68,6 млн кубометрів газу, днем раніше даний показник становив 36,8 млн кубометрів.

Як зазначає dpa, це свідчить про те, що "Газпром" прагне компенсувати недостатні поставки в Європу через "Північний потік-1". Додаткові обсяги поставок "Трансгазом" приблизно відповідають зниженню поставок СП-1.

Увечері 25 липня "Газпром" поширив заяву про зупинення через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) "Портова", що відповідає за прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1". У зв'язку з виведенням турбіни з експлуатації поставки російського газу "Північним потоком-1" скоротяться з 27 липня до 33 млн куб.м на добу, що становитиме близько 20% від пропускної потужності, вказав російський концерн.

Разом з тим в Мінекономіки Німеччини вважають, що "технічні причини для скорочення поставок відсутні".

У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1". В російській компанії це пояснили несвоєчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу були зупинені через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині "Газпром" не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу через "Північний потік-1", вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз не піддасться на газовий шантаж Москви.

Також вона додала, що, якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", то "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою санкційну політику проти Москви.

26 липня країни ЄС домовилися про скорочення на 15% обсягів споживання газу в порівнянні з їх середнім споживанням за останні п'ять років, на термін з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року з можливим продовженням до кінця травня.

Раніше президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій проти РФ може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії в усьому світі.

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