Країни Європейського Союзу погодилися скоротити споживання газу на 15% на тлі російського газового шантажу. Проти такого рішення виступила тільки одна країна — Угорщина.
Відповідна інформація надійшла від міністра енергетики Люксембургу Клода Турмеса, а також інших офіційних осіб з ЄС.
На зустрічі в Брюсселі міністри енергетики прийняли рішення використовувати на 15% менше газу до 31 березня 2023 року. Згідно з планом, скорочення споживання буде обов'язковим у разі надзвичайної ситуації, наприклад, серйозного порушення поставок з Росії. Окремі винятки передбачені для особливо вразливих країн і учасників газової мережі Євросоюзу.
За таке рішення проголосували всі країни ЄС, крім Угорщини. Журналісти Bloomberg ознайомилися з прийнятим проектом і повідомили, що обов'язкове скорочення споживання газу буде введено, якщо цього вимагатимуть не менше п'яти країн-членів Євросоюзу.
"Ми можемо бути господарями нашої власної енергетичної безпеки цієї зими. Ми будемо дотримуватися цього курсу до тих пір, поки Україна не буде повністю звільнена від російської агресії", — заявив Франс Тіммерманс, глава ЄС з питань клімату.
Нагадаємо, вчора, 25 липня, "Газпром" повідомив про плани зупинити ще одну турбіну Siemens. Це нібито пов'язано з технічними причинами. Через таке рішення з 27 липня добові поставки газу з РФ до Європи через трубопровід "Північний потік-1" складуть не більше 33 мільйонів кубічних метрів, тобто 20% від загальної потужності.
Президент України Володимир Зеленський назвав дії Росії шантажем. А ЄС на цьому тлі намагається збільшити експорт газу з Нігерії.
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