Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Радіо Свобода.
За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок, яка "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики".
"Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше", – сказала вона.
Також вона додала, що якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.
Минулого тижня "Газпром" відновив подачу газу "Північним потоком – 1" після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.
Німеччина заявила, що скорочення не пов’язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС запровадив жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.
20 липня Єврокомісія запропонувала країнам ЄС запровадити добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу на випадок припинення поставок російського палива до Європи.
25 липня російський "Газпром" заявив, що з 27 липня скоротить постачання через "Північний потік-1" до Німеччини до однієї п’ятої потужності.
Сьогодні, 26 липня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо скорочення споживання газу на 15%, оскільки перспектива повного припинення поставок з РФ стає дедалі ймовірнішою.