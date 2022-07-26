Спроба розділити Євросоюз "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше", зазначила Бербок.

Європейський Союз не піддасться на "шантаж" Москви після того, як російський "Газпром" оголосив про чергове значне скорочення постачання газу через "Північний потік-1", який з’єднує Росію та Німеччину.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Бербок, Німеччина та ЄС сприймають тактику Росії як чергову спробу розділити блок, яка "буде невдалою, оскільки Європа об’єднана, як ніколи раніше, і розуміє, необхідність припинити свою залежність від російської енергетики".

"Ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність… від викопної енергії від Росії якомога швидше", – сказала вона.

Також вона додала, що якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою політику санкцій проти Москви.

Минулого тижня "Газпром" відновив подачу газу "Північним потоком – 1" після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.

Німеччина заявила, що скорочення не пов’язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС запровадив жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

20 липня Єврокомісія запропонувала країнам ЄС запровадити добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу на випадок припинення поставок російського палива до Європи.

25 липня російський "Газпром" заявив, що з 27 липня скоротить постачання через "Північний потік-1" до Німеччини до однієї п’ятої потужності.

Сьогодні, 26 липня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо скорочення споживання газу на 15%, оскільки перспектива повного припинення поставок з РФ стає дедалі ймовірнішою.

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